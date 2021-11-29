Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Байрактар ТВ2» турецкого производства переданы в пользование украинской армии.

Отвечая на вопросы зарубежных журналистов, глава МИД Украины сказал, что нет понятия «турецкие БПЛА».

«Это беспилотные летательные аппараты, принадлежащие украинской армии. Мы закупили их в Турции», — подчеркнул украинский министр (цитата по АПА).

По его словам, Россия сконцентрировала на линии соприкосновения свои войска и боевую технику: «Россия подвозит к линии соприкосновения гаубицы. В результате их огня погиб один наш военнослужащий. Использование такого оружия – это явное нарушение Минских соглашений. Используя гаубицы, Россия обстреливала позиции нашей армии. Несмотря на все предупреждения, эти атаки продолжались, в результате командование украинской армии отдало приказ о нанесении точных ударов по этим позициям».

Д.Кулеба отметил, что в результате ответной атаки не погибли ни российские военнослужащие, ни военнослужащие сепаратистов: «Точными ударами были уничтожены только гаубицы, обстреливавшие наши позиции».