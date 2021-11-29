Кабмин утвердил формы сертификатов в связи с пандемией и срок их действия

В Азербайджане утверждены формы сертификата о вакцинации от COVID-19, сертификата о противопоказании и сертификата об иммунитете.

Кабинет министров принял соответствующее решение.

Согласно решению, утвержден ”Порядок признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и наличие иммунитета от COVID-19″.

В то же время утверждены формы “Сертификата о вакцинации”, “Сертификата о противопоказании”, ”Сертификата о результате анализа COVID-19 — RT — ПЦР», ”Сертификата о наличии иммунитета”.

Ковид-сертификат выдается Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и оформляется на основании заявления лица через платформу e-TƏBIB или платформу MyGov (далее — портал). Выдача ковид-сертификата в Азербайджане осуществляется через портал и разрабатывается на основе ряда данных, включенных в портал или автоматически обрабатываемых в отношении заявителя.

Срок действия COVID сертификатов следующий:

-По сертификату, подтверждающему вакцинацию от COVID – 19 — бессрочно;

-По сертификату, подтверждающему, что лица, инфицированные COVID — 19, выздоровели и приобрели иммунитет — 6 месяцев, если по истечении которых в течение 56 дней они получат первую дозу вакцины, предписанной инструкцией по применению производителя вакцины для введения двух доз – бессрочно;

— по сертификату, подтверждающему противопоказания к вакцинации – на срок, установленный на основании обоснованного заключения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики путем рассмотрения медицинских справок, направляемых комиссиями по контролю за процессом вакцинации амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями;

— по свидетельству, подтверждающему отрицательный результат ПЦР-теста – на 72 часа (со времени объявления результата).

Срок действия иностранных COVID сертификатов в отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства определяется соглашениями, предусмотренными в международной практике, а в отношении граждан Азербайджанской Республики — в соответствии с настоящим Положением.

Согласно правилам, сертификат, подтверждающий противопоказания к вакцинации, будет действителен в течение срока, установленного на основании обоснованного заключения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики путем рассмотрения медицинских справок, предоставляемых комиссиями по контролю за процессом вакцинации амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Таким образом, в целях признания сертификатов COVID за пределами Азербайджанской Республики и признания иностранных сертификатов в Азербайджанской Республике Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию с учетом условий соглашений, существующих в международной практике, и при технической возможности, через Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики осуществляет обмен с компетентными органами иностранных государств программным обеспечением с функциями подтверждения достоверности информации, содержащейся в сертификатах COVID и иностранных сертификатах, обеспечивает программным обеспечением Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики, Государственную миграционную службу Азербайджанской Республики и передает необходимую информацию на основе интеграции с соответствующими информационными системами.

Международные соглашения, регулирующие признание сертификатов COVID за пределами Азербайджанской Республики, могут предусматривать условия, отличные от технических требований и условий безопасности в отношении сертификатов COVID. При этом контроль за выполнением технических требований и условий безопасности в отношении сертификатов COVID при обмене информацией о программном обеспечении с компетентными органами зарубежных стран осуществляется Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.