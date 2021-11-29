В Азербайджане будет усилен контроль за соблюдением требований особого карантинного режима

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, руководителя Оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 Али Асадова состоялось расширенное заседание Оперштаба.

На заседании была обсуждена текущая ситуация, связанная с пандемией – масштабы заражения, лечение больных, скорость и масштабы вакцинации, результаты мониторинга по контролю за соблюдением требований особого карантинного режима.

Было подчеркнуто, что в период предстоящих новогодних праздников целесообразнее усилить контроль за соблюдением правил особого карантинного режима.

На заседании также был обсужден новый штамм коронавируса — «омикрон» и профилактические меры против него, а также даны поручения по проведению соответствующих подготовительных работ.