Отклонено ходатайство о вызове Рамиза Мехтиева и Гаджибалы Абуталыбова в суд



Продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.

Сегодня на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям адвокат обвиняемого заявил, что у Расима Гулиева были проблемы со здоровьем, из-за чего он содержался в лечебном учреждении Пенитенциарной службы, передает АПА.

Он попросил изменить меру пресечения в отношении Расима Гулиева на домашний арест. Адвокаты подали ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей экс-главу исполнительной власти города Баку Гаджибалы Абуталыбова и экс-главы Администрации Президента Рамиза Мехтиева.

Ходатайство не было удовлетворено.

Судебное следствие было объявлено завершенным. Судебный процесс продолжится 9 декабря.

Отметим, по факту незаконной выдачи жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) FF-2011 разрешения на снос жилых домов на улице Диляры Алиевой Насиминского района Баку, а также жилого дома, охраняемого государством в качестве памятника культуры местного значения, и строительства на их месте новых в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что экс-руководитель аппарата, и.о. замглавы Исполнительной власти столицы Расим Гулиев, в целях получения преимущества в качестве должностного лица, выполняющего организационно-распорядительные функции, лично подписал распоряжение главы ИВ №346 от 31 мая 2018 года о строительстве офисных и жилых зданий на территории Насиминского района. При этом ЖСК не учел наличие на указанной территории охраняемого государством жилого объекта 1893 года постройки и осуществил незаконный снос квартир, жилых и нежилых помещений, а также нарушил ряд других условий проведения строительных и демонтажных работ.

По указанным фактам Р.Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением установленных законом правил, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.