Евгений Михайлов: Азербайджан на ОЭС – это высочайший уровень искусства дипломатии Ильхама Алиева

Заключенные контракты и дипломатические победы Азербайджана на саммите ОЭС уже сейчас позволяют говорить о неком новом балансе сил, выстроенным политикой Ильхама Алиева в регионе. На этой престижной международной площадке лидер страны сыграл очень интересную «партию» сразу с несколькими крупными игроками в евразийском регионе. В чем самые важные дипломатические успехи Азербайджана, добытые на саммите ОЭС?

«На мой взгляд, итог визита Ильхама Алиева на саммит ОЭС в Ашхабаде является очень знаковым не только для прикаспийского региона, в частности, но и для глобальной стабильности в целом. Ведь вы посмотрите на результаты! Между Азербайджаном и Ираном достигнуты принципиальные газовые контракты с участием третьих стран. А совсем недавно, и я это особенно отмечу, Баку и Тегеран были на грани войны из-за того, что Иран остался в стороне от нагорно-карабахского урегулирования и считал себя ущемленным в правах крупного регионального игрока».

Об этом в беседе с Minval.az сказал специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, отметив так же, что в данном контексте всплывает глобальная роль России как основного арбитра в спорах на Южном Кавказе.

Именно Москва, по его мнению, смогла убедить своего партнёра в лице Ирана «поубавить пыл в отношениях с Баку и заняться конструктивным диалогом, что вполне сыграло свою роль в том числе и в Ашхабаде».

— И, опять же, не применю отметить, насколько сильно взаимопонимание между лидерами России и Азербайджана. Недавно в Сочи на трехсторонней встрече они убедили премьера Никола Пашиняна соблюсти ранее достигнутые договоренности, что приблизило мир в регионе. И буквально через несколько дней — столь масштабное событие в Ашхабаде, означающее долгосрочные отношения с Ираном, — отметил политолог.

Укрепление мира, по мнению Михайлова, невозможно без взаимопонимания и становится очевидным что Владимир Путин и Ильхам Алиев фактически создали тандем, в котором оба достигают наиболее приемлемых результатов в интересах своих государств.

Более того, как считает Михайлов, встреча Алиева и Раиси, о которой восторженно отзываются все политические аналитики, предполагает не только дальнейшее укрепление отношений между Баку и Тегераном, но и очевидные плюсы для всех стран региона, которые из-за недавней напряженности между Азербайджаном и Ираном стояли перед определенной дилеммой как быть дальше, если ситуация ещё более обострится.

— Сейчас же все воспряли духом, проблема снята и можно коллективными усилиями добиться максимального блага для собственных стран, не допуская интриг со стороны коллективного Запада. Высочайший уровень искусства дипломата, проявленный Ильхамом Алиевом, подтверждает тезис о том, что сын достоит своего отца и настоящий лидер своего народа, — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров