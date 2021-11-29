Эрдоган о платформе «3+3»: Позитивные шаги в этом направлении имеются

Президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган коснулся ситуации на Южном Кавказе.

Эрдоган сообщил, что в ходе беседы с президентом Азербайджана были обсуждены итоги трехсторонней встречи президента Ильхама Алиева с лидерами РФ и Армении, состоявшейся 26 ноября в Сочи по инициативе российской стороны. «Мой брат Ильхам Алиев сообщил, что встреча была позитивной и продуктивной. Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен. На повестке строительство трассы, часть которой пройдет через территорию Армении, вплоть до турецкого Ыгдыра», — рассказал турецкий лидер.

Эрдоган также напомнил об инициативе турецкой стороны по формированию платформы «3+3» по диалогу на Южном Кавказе. «В состав этой платформы могут войти Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и в случае поддержки – Грузия. Данная площадка станет показателем стремления к миру в региона. Позитивные шаги в этом направлении имеются», — сказал глава турецкого государства.