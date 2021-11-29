У игроков «Белененсеш» обнаружили 13 случаев заболевания штаммом «омикрон»



Медики в Португалии выявили 13 случаев заражения штаммом коронавирусом «омикрон» среди футболистов клуба «Белененсеш». Об этом сообщает португальский телеканал RTP.

«Предварительные тесты, проведенные в INSA, убедительно свидетельствуют, что все 13 случаев, связанных с игроками „Белененсеш“, относятся к варианту (коронавируса) „омикрон“, вызывающему опасения», — отмечается в сообщении.

Ранее в ВОЗ заявили, что у переболевших коронавирусом может увеличиться риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с другими вариантами вируса.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышен риск повторного заражения омикроном (т. е. люди, у которых ранее был COVID-19, могут легче заразиться омикроном) по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство, но информация ограничена. Более подробная информация об этом станет доступна в ближайшие дни и недели», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о выявлении нового штамма коронавируса в одной из южноафриканских стран. Штамм обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября.