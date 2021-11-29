ОСГО: В ходе 44 -дневной Отечественной войны предотвращено 2 678 попыток кибератак



В первые дни 44-дневной Отечественной войны была зафиксирована активация DDoS-атак, и эти атаки, как правило, продолжались активно в течение всей войны.

Об этом сказал начальник управления критической инфраструктуры и безопасности Интернета Особой Службы государственной охраны Турал Мамедов, выступая на конференции по кибербезопасности в Баку, передает АПА.

По его словам, в основном были заметны фишинговые атаки.

«Атаки дезинформации проявлялись с разных сторон, практически не прекращаясь с начала и до конца войны. Они были нацелены как на граждан, так и на государственные учреждения. За 44 дня было предотвращено 2 678 попыток кибератак на государственные информационные ресурсы», — отметил Т.Мамедов.