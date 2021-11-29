Sinovac готов создать вакцину от «омикрона»

Sinovac, китайская фармацевтическая компания, заявила о том, что изучает новый штамм коронавируса «омикрон» и в случае необходимости готова начать разработку вакцины, передает Sputnik Грузия.

Компания уделяет повышенное внимание штамму «омикрон» и в данное время усиленно исследует штамм и его образцы, дабы «как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма».

«У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос», — заявили в Sinovac.

Примечательно, что Sinovac до этого также работала над созданием вакцины от штаммов «гамма» и «дельта».