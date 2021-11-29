Начался суд над Саакашвили

В Тбилисском городском суде начался первый процесс с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

На этот раз рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая выступил с ходатайством дать журналистам возможность транслировать судебный процесс в прямом эфире. Он призвал суд учесть то, что подобный прецедент имел место во время рассмотрения дела лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.

Параллельно у здания суда проходит акция соратников и сторонников Саакашвили. Незадолго до начала процесса на акции произошла стычка между митингующими и полицией.

Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам — о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили является фигурантом еще двух дел — о растрате госсредств и незаконном пересечении границы.