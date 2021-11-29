ВОЗ: риск глобального распространения омикрон-штамма высок

Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма «омикрон» высокой на глобальном уровне.

«Вероятность потенциального дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне высока… Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом «омикрон», считается очень высоким», — говорится в документе ВОЗ, передает РИА Новости.

В ВОЗ добавили, что общие риски, связанные с появлением нового варианта вируса оцениваются как очень высокие. В организации также не исключили, что возникновение крупной вспышки из-за появившегося недавно штамма может повлечь серьезные последствия.

При этом там добавили, что пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом «омикрон».

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.