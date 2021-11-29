Около берегов южного нигерийского штата Байелса пираты убили четырех членов команды танкера



У берегов Нигерии пираты напали на нефтяной танкер, убив четырех членов команды и похитив семерых.

Инцидент произошел у берегов района Нембе-Брасс штата Байелса на юге страны, передает «Анадолу».

Проводится операция по освобождению моряков.

Гвинейский залив, где активно орудуют пираты, считается одних из самых опасных в мире.

С начала года в Гвинейском заливе совершено 24 нападения на суда, похищено 128 человек.

В декабре прошлого года пираты совершили нападение на нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов, направлявшийся из Анголы в Того, были похищено 20 моряков, выходцев из Индии.

В ноябре 2019 года пираты атаковали норвежский сухогруз, похитив экипаж в составе 8 человек.

В июле прошлого года боевики напали на турецкое судно у берегов Нигерии, похитив десятерых из 18 членов экипажа — все граждане Турции. Похищенные моряки были спасены благодаря усилиям сил безопасности Нигерии и переданы посольству Турции в Абудже.