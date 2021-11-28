Йоко Оно не «разваливала» The Beatles, считает Питер Джексон

Режиссер документального сериала о The Beatles Питер Джексон считает, что популярная теория о том, будто Йоко Оно «развалила» группу, неверна. Об этом он заявил в эфире «60 minutes» на CBS.

В октябре Питер Джексон показал трейлер документального сериала про The Beatles. В основу документальной ленты легли более 57 часов хроники выступлений группы, а также 140 часов аудиозаписей. Многие фрагменты были отреставрированы. Шоу расскажет о записи альбома «Let It Be», а также о легендарном концерте на крыше штаб-квартиры в Сэвил-роу, который стал последним для ливерпульской четверки. В съемках сериала поучаствовали бывшие участники квартета Пол Маккартни и Ринго Старр, а также Йоко Оно и Оливия Харрисон — вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

«Йоко не имела отношения к развалу группы. Она распалась из-за разногласий по поводу Аллена Кляйна [музыкальный менеджер, известный, в частности, по работам с The Beatles и The Rolling Stones], которого пригласили вести их дела, и с чем Пол не был согласен. «Битлз» всегда были группой с твердым правилом: либо все четверо с чем-то согласны, либо этого не произойдет», — сказал Джексон.

Его собеседник отметил, что на кадрах Йоко Оно «буквально вездесуща», но Джексон напомнил, что большинство времени супруга Леннона «занимается своими делами».

«У нее никогда не было своего мнения о том, что они делают… Она не навязывала себя им ни в каком виде, ни в какой форме»», — сказал Джексон о кадрах, с которыми он работал.

А постоянное присутствие Оно рядом с Ленноном Джейсон объяснил тем, что двое «влюблены», и у этого единства нет никакого осложняющего фактора.