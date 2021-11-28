Сегодняшнее соглашение обеспечит газом 5 провинций, считают в Иране

Трехстороннее соглашение между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном обеспечит газом пять провинций Ирана.

Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори.

«Трехстороннее газовое соглашение между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном, которое является результатом сбалансированного взгляда на все возможности во внешней политике, обеспечит газом пять провинций Ирана. Область международных отношений больше не ограничивается несколькими конкретными странами», — написал он.