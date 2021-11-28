Британские эксперты не верят в опасность «омикрона»

Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл усомнились в повышенной опасности нового штамма коронавируса «омикрон», пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам медиков, для жителей Великобритании «дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «омикрон».

«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые штаммы <…> но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — приводит издание слова Уитти.

Белл в свою очередь отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может вызывать в конечном итоге лишь насморк и головные боли у носителей, но при этом не станет причиной для госпитализаций.