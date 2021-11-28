Израиль первым в мире закрыл границы из-за «омикрона»

Израиль на две недели запретил въезд иностранцам из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Меры вступили в силу в воскресенье, 28 ноября, передает «Дождь» со ссылкой на Times of Israel. При этом въехать в страну смогут те, кто получит специальное разрешение от правительственной комиссии.

Кроме того, власти ужесточили правила карантина для израильтян, прибывающих в страну из-за рубежа. Привитым гражданам нужно будет самоизолироваться на 72 часа и по их истечении сделать ПЦР-тест. Тем, кто не сделал прививку, нужно будет соблюдать карантин неделю.

Также власти Израила решили возобновить отслеживание зараженных граждан с помощью приложения для телефонов, чтобы ограничить распространение штамма «омикрон».

Израиль впервые с начала пандемии открылся для туристов в начале ноября — в страну начали пускать иностранцев, привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. В декабре планировалось начать пускать в страну привитых российским «Спутником V».

По данным Минздрава Израиля, в стране подтвержден один случай заражения новым штаммом В.1.1.529 «омикрон», еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.