Алиев провел переговоры с Эрдоганом

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече еще раз было отмечено, что дружественные и братские отношения между двумя странами носят характер стратегического союзничества.

В ходе беседы были затронуты обсуждения, проведенные в рамках Организации экономического сотрудничества, была дана высокая оценка председательству Турции в организации в минувший период.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем развитии связей между нашими странами в различных областях, а также процессах, происходящих на Южном Кавказе в постконфликтный период, и нынешней ситуации.

Президенты также обсудили энергетические и транспортные вопросы.



