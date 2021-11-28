Россия экстренно вывела в море ядерные субмарины

Российские атомные подводные лодки, базирующиеся в Вилючинске, экстренно отправлены в море.

Об этом пишет Guildhall со ссылкой на спутниковые снимки «MilitaryMaps».

На фоне роста напряженности в отношениях между Россией и США, стало известно о том, что командование Военно-морским флотом России отдало приказ о выходе в море российских атомных подводных лодок. Речь идет об АПЛ, которые были размещены на базе ВМФ России в Вилючинске. Причем, судя по всему, речь идет об экстренной отправке, так как все атомные субмарины вышли в море одновременно, – по данным СМИ, в течение нескольких дней база полностью опустела.

По некоторым данным, похожая ситуация наблюдается и на других военно-морских базах России, однако, в случае с Вилючинском, эти сведения подтверждаются спутниковыми данными.

«На фоне обострения отношений между Россией и НАТО, все боеготовые российские АПЛ Тихоокеанского флота ВМФ РФ покинули военно-морскую базу в Вилючинске на Камчатке. В качестве доказательства приводится спутниковый снимок базы российских подлодок, сделанный 23 ноября 2021 года с космического аппарата Sentinel-2 (семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства). Утверждается, что АПЛ проектов 955 «Борей», 955А «Борей-А» и 949А «Антей» начали оперативно покидать место своего постоянного базирования и выходить в море, теряясь на просторах Мирового океана с начала этого месяца. Поэтому, как думают на Западе, есть вероятность, что зафиксированная у причала одна АПЛ 949А «Антей» (по кодификации НАТО, – Oscar-II) также в ближайшее время отправится в море», — сообщает «MilitaryMaps».

На представленных спутниковых снимках действительно можно увидеть, что база в Вилючинске пуста, однако, какие-либо подробности и уточнения на этот счет со стороны командования ВМФ России отсутствуют.