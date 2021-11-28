Алиев: В этой резолюции отмечено, что страны-члены поздравляют Азербайджан с восстановлением территориальной целостности

«В первую очередь, хочу поблагодарить за приглашение посетить вновь братский Туркменистан. Наше участие в этом Саммите подтверждает приверженность принципам нашей организации».

Об этом заявил сегодня на встрече с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что пока летел сюда из Баку видел прекрасную панораму — засеянные поля, благоустроенные кварталы, поселки: «И, конечно, Ашхабад с первых минут пребывания здесь поражает своей красотой и величием. Я бывал, как Вы знаете, неоднократно у Вас и всегда восхищался достижениями Вашей страны под Вашим руководством и в деле социально-экономического развития страны, и в деле благоустройства, создания городской инфраструктуры. В прошлый раз, я помню, знакомился с Вашим спортивным городком или, может быть даже, городом, когда Вы успешно проводили Азиаду. Это показатель того, что государство уверенно идет вперед, основываясь на своих силах, на традициях, на таланте туркменского народа. И нас это очень, от души радует».

Глава государства поблагодарил Президента Туркменистана: «Конечно, хотел бы выразить благодарность Вам, как стране, председательствующей в Организации экономического сотрудничества, за активную роль в принятии этой резолюции. Мы это очень высоко ценим. Там, в этой резолюции отмечено, что страны-члены поздравляют Азербайджан с восстановлением территориальной целостности. Вы знаете, это историческое событие для азербайджанского народа, и, конечно же, весь азербайджанский народ в этой резолюции будет видеть и братское отношение и страны-председателя, и всех других членов OЭС. Так что это на самом деле событие очень важное, и очень отрадно, что оно происходит на братской для азербайджанцев земле Туркменистана. И конечно, сегодня еще поговорим по двусторонней повестке — здесь тоже у нас хорошие результаты. И будем дальше, как братья, двигаться вперед плечом к плечу. Спасибо еще раз».