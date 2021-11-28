Азербайджан одержал убедительную победу, заявил Бердымухамедов

«Азербайджан действительно одержал убедительную победу».

Об этом заявил сегодня на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана сказал, что они будут вместе участвовать в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества: «Я сразу хочу отметить знаменательные, хорошие даты. Во-первых, сегодня День организации — 28 ноября. Второе, что бы я хотел сказать, когда мы председательствовали, была принята резолюция, которая повышает авторитет этой организации. Поэтому, я думаю, у нас, наверное, будет хорошая возможность еще раз обсудить в основном наши экономические вопросы, тем более, в период этой пандемии. Я имею в виду вопросы кооперации, интеграции. Ну и потом, откровенно говоря, для меня, сегодня была очень удивительная новость, обычно мы редко удивляемся, но такая удивительная была новость: сегодня мне представили резюме Совета министров иностранных дел, оно было принято консенсусом в Ашхабаде, и там, вы знаете, такие хорошие пункты, предложения о том, что Азербайджан действительно одержал убедительную победу, может быть, я немного неточно повторяю или неправильно выражаю, но смысл в том, что Азербайджан — действительно победитель в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны. Просто я хочу сказать, что принятие этой резолюции консенсусом – яркая страница в наших отношениях. Поэтому я от души поздравляю Вас».

Г.Бердымухамедов отметил, что в повестке дня несколько вопросов: «Первое – утверждение повестки дня следующего саммита, второе – это избрание генсека, третье – кто будет проводить будущий саммит и принятие заключительного коммюнике Ашхабадского саммита. Я Вас поздравляю с Победой, с этим историческим событием. Так что добро пожаловать, как всегда, в Ашхабад».

Президент Туркменистана подчеркнул, что принятие данной резолюции в Ашхабаде — это яркое, историческое событие: «Мы же все-таки единственная нейтральная страна, то, что она была принята в нейтральной стране. Мы – братские страны, соседи, но еще важнее, что резолюция принята на международном уровне. Надо развивать это политическое событие. Как говорят, куй железо, пока горячо. Спасибо» (цитата по АПА).