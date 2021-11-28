Ковид убил в Азербайджане 18 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2391 пациент признан излечившимся от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 18 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 85783 случая заражения коронавирусом, из этого числа 551724 человека благополучно прошли лечение, 7807 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 26252 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведен 5 521 070 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11369 — за минувшие сутки.