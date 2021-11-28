Раиси: Прекращение боев в Кавказском регионе знаменует начало новой главы регионального развития и интеграции

Санкции США не могут оказать влияние на волю Ирана проводить политику максимального взаимодействия со своими соседями и регионом, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

«Исламская Республика Иран уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству и партнерству со странами Азии, особенно со своими соседями в Южной Азии, Западной Азии, Центральной Азии и на Кавказе», — заявил Раиси, выступая в воскресенье на 15-м саммите ОЭС в Ашхабаде. Его цитирует агентство ИРНА.

«Несомненно, укрепление роли и положения региональных организаций как посредников в двустороннем и многостороннем сотрудничестве — одна из наших забот и усилий, одним из ярких проявлений которой является ОЭС», — добавил президент Ирана.

Отметив, что «за прошедшие годы в организации ОЭС были достигнуты хорошие достижения и прогресс, Раиси сказал, что «все еще существует значительный разрыв между достигнутыми успехами и реальными возможностями организации». «Например, несмотря на высокий торговый потенциал, внутрирегиональная торговля все еще составляет менее 10%», — напомнил Раиси.

Он добавил, что прекращение боевых действий в Кавказском регионе знаменует начало новой главы регионального развития и интеграции.

«Учитывая новые условия в Кавказском регионе, мы считаем, что возрождение традиционных маршрутов и облегчение движения товаров и пассажиров в регионе через три десятилетия будет способствовать росту и развитию ОЭС», — сказал Раиси.

По его мнению, «стабильность в Кавказском регионе и формирование межрегионального сотрудничества, такого как создание международного коридора Персидский залив-Черное море, ускорит торгово-экономические обмены между членами ОЭС».

Президент Ирана также сказал, что в последние десятилетия ОЭС создала соответствующие механизмы для поддержки экономического развития и восстановления Афганистана. «Послание саммита ОЭС к миру должно заключаться в продолжении поддержки усилий Афганистана и его народа в области экономического восстановления и развития», — подчеркнул он.