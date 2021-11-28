Раиси отмечает важность сотрудничества между Ираном, Азербайджаном и Турцией

Тесные отношения и сотрудничество между Ираном, Азербайджаном и Турцией имеют важное значение.

Как сообщает информационный портал аппарата президента Турции, об этом сказал президент Ирана Ибрагим Раиси во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

«Три страны сотрудничают в различных сферах. В этих отношениях нельзя допускать проблем», — сказал Раиси.

Президент Ирана отметил, что развитие отношений между Ираном и Турцией идет на благо народов двух стран, мира и стабильности в регионе.

По его словам, имеется потенциал для развития товарооборота между Ираном и Турцией и расширения торгово-экономических и политических связей.

Раиси добавил, что страны могут сотрудничать в различных областях, в том числе в энергетике, банковском деле, торговле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече также подчеркнул важность развития и укрепления двусторонних и региональных отношений.

По словам Эрдогана, можно добиться высокого развития отношений между двумя странами, особенно в экономической сфере.

«Турция, Россия и Иран могут поддерживать безопасность и стабильность в регионе за счет сотрудничества с другими странами региона», — сказал Эрдоган.