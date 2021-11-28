Бойцы ВВ подорвались на мине в Физулинском районе

Двое военнослужащих Внутренних войск подорвались на мине в Физулинском районе. Об этом заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Он отметил, что указанное событие произошло в селе Шукюрбейли.

Двое военнослужащих сверхсрочной службы N-ской воинской части Внутренних войск, дислоцированной в Физулинском районе, подорвались на противопехотной мине во время несения службы в селе Шукюрбейли.

Оба военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

По факту в Физулинской военной прокуратуре проводится расследование.