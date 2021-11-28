Азербайджан предпринимает важные шаги для мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией, напомнил Алиев

Власти Азербайджана в 2020-2021гг выделили порядка $3 млрд на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от коронавируса COVID-19, на эти цели в 2022 году из госбюджета планируется выделить $1,6 млрд, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Азербайджан предпринимает важные шаги по мобилизации глобальных усилий для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Мы всегда решительно выступаем против «вакцинного национализма»», — сказал Алиев в воскресенье, выступая на 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

По словам президента, кампания вакцинации от COVID-19 началась в Азербайджане в середине января текущего года, и в настоящее время обе дозы вакцин против коронавируса получило более 60% взрослого населения страны.

Алиев также отметил, что до сегодняшнего дня гражданам страны и бизнес-субъектам, пострадавшим от COVID-19, был предоставлен пакет социально-экономической поддержки примерно на $3 млрд. «В 2022 году на эти цели из госбюджета будет выделен пакет финансовой поддержки в размере $1,6 млрд», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в этом году по инициативе Азербайджана, в качестве председателя Движения неприсоединения, Совет ООН по правам человека и Генеральная Ассамблея ООН приняли резолюции о равных возможностях для всех стран в использовании вакцин.

«Кроме того, Азербайджан напрямую и по линии Всемирной организации здравоохранения оказал примерно 80 странам финансовую и гуманитарную помощь для поддержки борьбы с коронавирусом», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).