СМИ: Белый дом пытается заблокировать новые санкции против «Северного потока-2»



Администрация президента США Джо Байдена выступает против инициативы конгресса о новых санкциях против «Северного потока — 2», пишет The Hill.

Несмотря на недавнее вступление в силу ограничительных мер против компании Transadria и судна Marlin, связанных с проектом, сенаторы по-прежнему призывают к более жестким действиям в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Тем не менее Белый дом с опасением относится к такой инициативе, поскольку опасается противодействия со стороны Германии.

«Это трудный момент для Байдена, ведь президент хочет проявить осторожность в вопросе экономических интересов Германии, но при этом находится под давлением из-за все более воинственной позиции Москвы в отношении Украины», — отмечает издание.

Как сообщает СМИ, госсекретарь Энтони Блинкен выступил с призывом заблокировать принятие поправки к проекту оборонного бюджета, подразумевающей санкции против Nord Stream 2 AG и других компаний, участвующих в тестировании и сертификации газопровода. Причем ее авторам, сенаторам-республиканцам Джеймсу Ришу и Теду Крузу, в четверг уже отказали в проведении голосования по поводу их инициативы из-за «неустановленного процедурного препятствия в палате представителей».

Однако конгрессмены продолжат настаивать на принятии поправки, а само голосование обещает быть жестким, особенно для тех представителей Демократической партии, которые поддерживали санкции и теперь вступили в противоречие с позицией администрации Байдена, подытожил The Hill.