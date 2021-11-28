В Кыргызстане выбирают новый парламент



Ситуация в Кыргызстане в день выборов депутатов парламента страны стабильная и находится под полным контролем, сообщил секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов на брифинге в воскресенье.

«Оперативная ситуация в стране под полным контролем, никаких происшествий не произошло. Правоохранительные органы в полной готовности», — сказал Иманкулов, передает «Интерфакс».

По его словам, участковые избирательные комиссии готовы на 100%.

«На участках будет порядок. Мы хотим провести честные и справедливые выборы. Для всех созданы одинаковые условия, ни кандидатам, ни партиям не мешают», — отметил Иманкулов.

Секретарь Совбеза добавил, что в последние дни участились случаи подкупа избирателей.

«К сожалению, мы наблюдаем попытки купить голоса, использование административного ресурса. Эти факты на контроле, принимаются срочные оперативные меры. Призываю избирателей на такие провокации не поддаваться», — сказал Иманкулов.

В воскресенье в Кыргызстане проходят выборы в парламент страны.

Парламент Кыргызстана состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 — в одномандатных избирательных округах.

На выборы зарегистрировано 1 тыс. 311 кандидатов — 1 тыс. 15 от 21 политической партии и 296 по одномандатным округам.