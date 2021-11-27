В Турции не зафиксировали заражений штаммом коронавируса «омикрон»

Заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» в Турции на данный момент не зарегистрировано, сообщил в субботу министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Мы следим за развитием событий, связанных с вариантами, возникающими в разных странах, и принимаем меры. Мы из тех стран, которые приняли самый ранние меры против штамма «омикрон», — утверждает глава минздрава в записи на своей странице в Twitter. — В Турции наиболее распространенным вариантом является «дельта». Штамм «омикрон» не встречается».