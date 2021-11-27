В НАТО обвинили Россию в стягивании тысяч солдат к границе с Украиной

Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной <…> Я не знаю о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей», — добавил Столтенберг, его цитирует издание Welt. Генсек альянса также не исключил, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф».

Столтенберг призвал Россию к снижению напряженности и деэскалации, добавив, что альянс по-прежнему открыт для диалога с РФ. В то же время он подчеркнул, что НАТО готова в дальнейшем оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».