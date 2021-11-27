27 российских дипломатов покинут США

Двадцать семь российских дипломатов покинут США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал это политикой по разъединению семей, отметив, что США декларируют бережное отношение к семейным традициям.

«Нет никакого перероста количества контактов в качественные показатели. В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией», — отметил посол.

Он назвал подход Штатов к отношениям с Россией односторонним, поскольку Вашингтон обсуждает с Москвой только те вопросы, которые представляют для него интерес.

Антонов подчеркнул, что санкционная политика США не меняется, а политики «выворачивают» информацию в свою сторону — о необходимости вводить новые ограничения.