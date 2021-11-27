Джонсон: «омикрон» способен передаваться между полностью привитыми

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 («омикрон») способен передаваться между вакцинированными людьми, передает «Газета.ру».

Джонсон напомнил, что в Соединенном Королевстве уже выявили два случая заражения этим штаммом и ученые продолжают получать о нем все больше информации. Он подчеркнул, что «омикрон» распространяется очень быстро, в том числе способен передаваться между полностью привитыми людьми.

Ввиду происходящего Великобритания введет обязательный ПЦР-тест на второй день для прибывающих в страну, а также карантин до получения отрицательного теста на COVID, сообщил Джонсон. Он отметил, что все контактирующие с носителями нового штамма должны соблюдать 10-дневный карантин.