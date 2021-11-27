Коротченко об итогах Сочинского саммита: «Мнение Армении принято во внимание не было»

Итоги Сочинского саммита полностью отражают позицию Азербайджана.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Итоги Сочинского саммита – это политическая победа президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян при поддержке Европейского союза (ЕС) планировал провести саммит в декабре, и этот декабрьский саммит хотел превратить в обвинительный процесс против Азербайджана, выключив Россию из ключевой роли урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Поэтому Пашинян не приехал 9 ноября, хотя был приглашен в Россию, и организовал при поддержке ЕС альтернативное мероприятие в Брюсселе. Поэтому Путин употребил все меры политического давления, чтобы заставить Пашиняна прибыть в Сочи до того, как он отправится в Брюссель. Итоги саммита полностью отражают позицию Азербайджана», — сказал он.

Коротченко отметил, что в первую очередь Владимир Путин еще раз подтвердил необходимость запуска Зангезурского транспортного коридора, употребив именно выражение «транспортный коридор».

«Это означает экстерриториальный статус коридора. Там не будет никаких армянских контрольных органов. Таким образом, для Азербайджана открывается прямой коммуникационный путь в Нахчыван как составную часть страны, а оттуда – в Турцию. Это первый важный фактор успеха. Это отражает интересы России и, разумеется, интересы Азербайджана. В данном случае мнение Армении принято во внимание не было. Второй, не менее важный пункт итогов саммита – это вопрос, связанный с началом процесса демаркации границы. Путин четко сказал, что будет создана двухсторонняя комиссия. Таким образом, он отказался учитывать пожелания армян, чтобы это была трехсторонняя комиссия, где Россия могла бы лоббировать интересы Еревана. Он сказал — договаривайтесь напрямую с Баку. Россия окажет необходимую консультационную помощь, но это должен быть двухсторонний формат. Тем самым Путин еще раз обозначил свою позицию», — добавил он.

По словам Коротченко, в целом итоги саммита отражают политику сближения и единых подходов к урегулированию ситуации в регионе, которая есть и у России, и у Азербайджана.

«А Армению заставляют выполнять пункты заявления, под которым подписался Пашинян в ноябре прошлого года. Что касается того, что в подписанном по итогам встречи в Сочи заявлении не упоминается вопрос о пленных и заложниках, то никаких пленных нет. Есть террористы, которые после процесса обмена пленными и после окончания боевых действий в Карабахе с оружием в руках были задержаны на территории Азербайджана. Причем они прибыли на территорию Азербайджана из Армении. Процесс обмена пленными завершен. Поэтому это террористы, и, соответственно, к ним применяются необходимые меры реагирования со стороны азербайджанского правосудия. Попытки Пашиняна вытащить этот вопрос были пресечены Путиным сразу же и этот вопрос даже не рассматривался в публичном плане при обсуждении вопросов, которые звучали на саммите. Но очевидно, что Пашинян будет педалировать эти темы в Брюсселе, где постарается превратить Брюссельский саммит в книгу жалоб на Азербайджан», — заключил Коротченко.