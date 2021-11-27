Турецкие беспилотники ANKA поступят на вооружение ВВС Казахстана

Турецкие беспилотники ANKA поступят на вооружение вооруженных сил Казахстана.

По полученным данным, контракт подписали предприятие «Казспецэкспорт» (от имени Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана) и производитель ANKA — турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), передает «Анадолу».

В соответствии с контрактом, ВВС Казахстана до 2023 года получат 3 единицы БПЛА ANKA, 2 наземные базы, а также пакет логистической поддержки (техническая документация, обучение и запасные части).

Гендиректор TUSAŞ Темел Котил назвал контракт с Казахстаном важным успехом компании в плане экспорта. «Поставки беспилотников ANKA в Казахстан вслед за Тунисом – очень важное достижение для нас. Отрадно, что рынок экспорта дронов растет», — сказал он.

БПЛА оборудован электрооптикой, инфракрасным портом, лазерным указателем, лазерным дальномером с камерой. Аппарат имеет максимальную взлетную массу порядка 1700 кг и может оставаться в небе более 30 часов.

ANKA может выполнять миссию на высоте 23 тыс. футов, а максимальная высота действия — 30 тыс. футов.

Дальность действия БПЛА — до 250 км. Беспилотный летательный аппарат способен перевозить 350 кг груза.

Благодаря мощному двигателю отечественного производства беспилотник отлично справляется с миссией на длительных операциях.

Турецкий беспилотный летательный аппарат Anka пользуется спросом на мировом рынке.