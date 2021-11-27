В Армении прошел митинг с требованием отставки Пашиняна и Саркисяна

В Ереване прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Армении Армена Саркисяна. Сместить действующее политическое руководство страны потребовали представители организации «Освободительное движение». Об этом сообщает Sputnik.

«Мы призываем сплотиться не вокруг нас, а вокруг тех требований, которые мы озвучили. Давайте совместно потребуем отставку этих двух лиц (президента и премьера Армении — прим.)», — заявил представитель движения, бывший председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян.

Зограбян не разделяет примирительно политику Пашиняна и Саркисяна и убежден, что все «злоключения» армянского народа — это результат отступления армян от трех основополагающих институтов общества: церкви, семьи и армии. Зограбян призвал собравшихся вернутся завтра на улицу и шествием двинуться к Первопрестольному Эчмиадзину.