В ЮАР готовятся к борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Власти Южно-Африканской Республики очень обеспокоены по поводу угрозы новой и мощной волны пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом, и готовят ряд карантинных мер, включая введение ограничений на передвижение автотранспорта и людей по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в субботу в администрации самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

«Наша провинция стала сейчас эпицентром резкого увеличения количества больных COVID-19, — заявил собеседник агентства. — За минувшую пятницу в ЮАР зафиксировано 2 828 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 2 тыс. приходится на Гаутенг. Правительством страны рассматривается вариант прекращения движения между провинциями, за исключением машин, доставляющих самые необходимые продукты и потребительские товары».

Пока на омикрон-штамм в ЮАР приходится около 150 инфицированных. Причиной заболевания остальных остается дельта-штамм. Однако местные ученые-медики считают, что к середине декабря омикрон-штамм станет в стране главным возбудителем COVID-19. Юг Африки стал первым регионом в мире, где в ноябре был выявлен новый и агрессивный омикрон-штамм коронавируса.

На текущий момент в магазинах столицы ЮАР Претории, которая расположена на территории Гаутенга, не ощущается нехватка продуктов и товаров. Однако некоторые покупатели уже начинают делать запасы на случай, если ситуация значительно ухудшится. «За последние 48 часов люди стали больше у нас покупать, — заявила в субботу ТАСС менеджер крупной продуктовой сети «Вулворт». — Увеличился спрос на крупы, консервы и туалетную бумагу».

Собеседник агентства отметила, что если будут введены новые ограничительные меры, включая запрет на передвижение транспорта и людей, то у торговых сетей есть соответствующий опыт, накопленный в период первой волны пандемии коронавируса весной 2020 года. «Мы четко знаем, как действовать, и нехватки продуктов в магазинах ЮАР не будет, — заметила она. — Тем более что страна полностью обеспечивает себя практически всеми видами пищевых товаров».

Однако если в торговых сетях ЮАР сейчас в целом сохраняется спокойная ситуация, то туристический сектор настроен крайне пессимистически. «Наши надежды на восстановительный рост после трех волн коронавируса полностью рухнули, — заявил в субботу ТАСС управляющий одной из гостиниц Дурбана Мигель Фонтана. — Зарубежные туристы в массовом порядке аннулируют свои заказы, мы рискуем остаться с пустыми руками в наступающий летний сезон». На туристический сектор приходится 7% ВВП ЮАР, и его обрушение грозит стране тяжелыми экономическими последствиями. Частично они уже начали проявляться в сильном падении за последние два дня обменного курса национальной валюты — ранда — по отношению к ведущим валютам.

Между тем прибывшие в ЮАР зарубежные туристы пытаются как можно быстрее покинуть территорию республики на юге Африки. Толпы людей скопились в крупнейшем международном йоханнесбургском аэропорту. Многие ночуют на территории терминалов с тем, чтобы при первой возможности купить билет на любой рейс и с пересадками добраться до дома. Однако в субботу один из крупнейших перевозчиков в ЮАР авиакомпания Qatar Airways неожиданно прекратила свои полеты на юг Африки, оставив тысячи туристов без возможности быстро вернуться.