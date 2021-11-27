В Азербайджане еще 22 пациента с коронавирусом скончались

В Азербайджане выявлено еще 1 617 случаев заражения коронавирусом, 1 979 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.22 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 584 121 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 549 333 человека вылечились, 7 789 скончались, число активных больных – 26 999.

За прошедшие сутки проведено 11 982 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 5 509 701 тест.