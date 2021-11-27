В Азербайджане микроавтобус врезался в бетонное ограждение, большое число пострадавших

В Кюрдамирском районе произошло ДТП, пострадали 10 человек.

На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Хырдапай Кюрдамирского района, микроавтобус марки «Mercedes», за рулем которого находился житель Тертерского района Дадашев Алгаит Аваз оглу, потерял управление и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги. В результате аварии 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшими являются 56-летний житель Тертерского района Исмаилов Алекбер Гусейн оглу, жители Бардинского района 45-летний Гулиев Фаган Али оглу, 50-летняя Мамедова Мехпара Гусейн гызы, 6-летняя Гулиева Валида Фаган гызы, жители Гёйчайского района 69-летний Гахраманов Фикрет Шами оглу, 35-летняя Музаффарова Тунзаля Рамиз гызы, жители Агдашского района 33-летний Музаффаров Самир Илдырым оглу, 6-летний Музаффарли Хайям Самир оглу, жители города Баку 32-летняя Гаджиева Санубар Иса гызы и Гаджизаде Фарида Джамал гызы (2021 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в автомобилях скорой помощи в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование, сообщает АПА.