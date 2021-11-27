

​26 ноября в Сочи состоялась трёхсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. Прокомментируем ту часть встречи, которая транслировалась в режиме прямого эфира.

Современные теории политических технологий позволяют расшифровать практически каждое действие или каждое слово политика. Они позволяют понять причину каждого отдельного движения. Мимика, эмоции, взгляды, осанка, речь и многие иные факторы позволяют понять, увидеть и «услышать» все то, что не произноситься политиками. Тандем социо-вербальных, политических и психологических методов позволяют расшифровать истинные намерения политиков.

​Итак, очень коротко о самом главном. Президент России закончив свою вступительную речь сразу одновременно обратился к президенту Азербайджана и премьеру Армении. Это обращение сопровождалось жестом рук, которые одновременно указывали как на президента Ильхама Алиева, так и на премьера Никола Пашиняна. В ответ на это президент Азербайджана мастерски выдержал паузу, тем самым дав понять, во-первых, что он владеет ситуацией и его первенство даже не является предметом обсуждения. Во-вторых, непрофессионал Пашинян в это время засуетился и обернулся в сторону президента Ильхама Алиева, тем самым априори согласился с статусом победившей стороны Азербайджана. Таким образом, уже в самом начале встречи он отдал ведущую позицию Азербайджану.

​На протяжении всей встречи Пашинян буквально ерзал на стуле. Словно непослушный-хулиган старшеклассник, который вновь провинился и недовольно сидит на собрании перед своими преподавателями. На самом деле ерзание очень легко объясняется. Это признак неуверенности в себе и своей позиции.

​Именно в тот момент, когда глава Азербайджана Ильхам Алиев начал говорить о неизбежности и необходимости подготовки мирного договора, Премьер Армении буквально передёрнул свой нос, при этом сделал он это весьма демонстративно. Подобная реакция «недовольной хитрости» Пашиняна подсказывает нам, что скорейшее подписание мирного договора не входит в планы официального Еревана, или, как минимум, они этого не хотят.

​Очень знаковым моментом является тот факт, что на протяжении всей встречи президент Ильхам Алиев буквально ни разу не обернулся в сторону Пашиняна, как будто его вовсе нет на встрече. Это дипломатический метод, который указывает место и статус своего визави.

Хотелось бы также отдельным пунктом отметить корявую, нескладную и непоследовательную речь Пашиняна. Вопрос вовсе не в плохом русском языке премьера Армении. Данный стиль мысли изложения скорее указывает на его психологические особенности. Мысли не последовательны, речь прерывиста, эмоции не всегда адекватные. Следует заметить, что такие политики могут быть непоследовательны также и в своих поступках.

Таким образом, трехсторонняя встреча в сочи – это не только очередная дипломатическая победа Азербайджана, но это еще и очередной провал Пашиняна.

Асиф Адиль