Станислав Притчин: В ближайшее время начнется процесс разблокировки

Создание двусторонней комиссии по делимитации и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией принципиально важно для снятия напряженности и дальнейшего их определения, заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

«Это не окончательная встреча, на ней стороны согласовали создание двусторонней комиссии по демаркации и делимитации границы, что принципиально важно для снятия напряженности и дальнейшего определения границ», — сказал он.

Притчин также отметил, что вопросы открытия транспортных коридоров также являются очень важным: «Судя по тому, что этот факт прописан в заявлении, и президенты в своих заявлениях об этом говорили, по этому поводу тоже достигнута договоренность, и в ближайшее время начнется процесс разблокировки.»

Он также отметил, что формат встречи и заявление [подписанное по итогам] сторон говорят о том, что в целом работа была проведена довольно серьезная.

Он отметил, что встреча президентов готовилась еще к годовщине подписания заявления от 9 ноября 2020 года. Она должна была стать «с одной стороны итоговой, а с другой позволить проговорить дальнейший план урегулирования».

Однако тогда эта встреча не состоялась, скорее всего, из-за армянской стороны, которая пока не готова к дальнейшим обязательствам по имплементации данного заявления.

«Зато мы увидели готовность Армении подключиться к другой площадке в Брюсселе, которую предложил ЕС»,- цитирцет Притчина Report.