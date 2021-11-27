Зияфет Аскеров: Сочинское заявление — очередной большой успех Ильхама Алиева

«Заявление, подписанное 26 ноября в Сочи президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, говорит о том, что Азербайджан достиг поставленных целей», сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

З.Аскеров сказал, что согласно заявлению, стороны предпримут шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, будет создана двусторонняя комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей консультацией и помощью Российской Федерации по запросу сторон:

«Россия, выступая в роли консультанта, призвала к делимитации и демаркации границ. В своем выступлении по итогам трехсторонней встречи в Сочи президент России отметил, что механизмы делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца этого года. Это отвечает интересам Азербайджана. Потому что после 44-дневной войны и победы Азербайджана одним из главных вопросов стала делимитация границы между Арменией и Азербайджаном. Как подчеркнул на трехсторонней встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев, Азербайджан неоднократно открыто заявлял, что готов начать безотлагательный процесс делимитации. Армении было открыто предложено положить конец конфликту, признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и начать работу над мирным договором для мирного соседского сосуществования в будущем. С этой точки зрения соглашение о создании до конца этого года механизмов делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, достигнутое на сочинской встрече, является важным шагом в направлении установления устойчивого мира между двумя государствами и народами, достигнутые договоренности, подписанное заявление — очередной большой успех президента Ильхама Алиева в дипломатической плоскости».