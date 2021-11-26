Откровения выжившего после трагедии на российской шахте

Помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, который выжил после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, относится к своему спасению философски. Об этом он рассказал губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву, который позвонил ему сегодня во время оперативного брифинга в штабе.

«Вы наш герой, вы чудо нашего сегодняшнего дня! Мы все вами гордимся! Вы дали нам столько позитивных эмоций, которые были нужны нам на таком тяжёлом фоне», — заявил глава региона, обращаясь к выжившему спасателю.

Заковряшин признался, что в своих действиях он не видит ничего удивительного, а настоящими героями назвал своих погибших товарищей. Он отметил, что в работе спасателей «всегда есть место форс-мажору», поэтому профессионалы в этом деле привыкли быть готовыми ко всему.

«Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору. Наш отряд новокузнецкий понёс невосполнимые потери, и в силу определённых обстоятельств я оказался в подобной ситуации. Но у меня всё обошлось, а настоящие герои — это те, кто действительно погиб. Ну а я боролся за жизнь, на моём месте каждый бы это делал», — рассуждает выживший (цитата по «Лайфу»).

Мужчина отдельно поблагодарил врачей и медицинский персонал Центра охраны здоровья шахтёров Кузбасса, куда его доставили после ЧП. Выразил благодарность он и сотрудникам скорой помощи, которые прибыли на вызов и работали с ним в первые минуты.

«Наша медицина на мировом уровне!» — добавил он.

В разговоре с Цивилёвым выяснилось, что спасённый Александр Заковряшин до сих пор не связывался с женой. О том, что её супруг жив и доставлен в больницу, женщина узнала от оперативных служб. Губернатор распорядился, чтобы горноспасателя немедленно связали по телефону с его семьёй, чтобы они наконец услышали родной и любимый голос.

Напомним, задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.