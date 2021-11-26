Налет ударных БПЛА Bayraktar TB2 превысил 400 тыс. часов

Налет ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar превысил 400 тыс. часов.

Как сообщили в компании Baykar, по состоянию на 26 ноября Bayraktar TB2 побил рекорд налета летательных аппаратов турецкого производства.

Беспилотник Bayraktar TB2 является лучшим в своем классе по техническим параметрам и эффективности применения в зонах боевых действий. БПЛА был принят на вооружение ВС Турции в 2014 году и первоначально использовался в разведывательных целях.

В 2015 году Baykar разработала ударную версию БПЛА.

В настоящее время ударный БПЛА Bayraktar TB2 находится на балансе вооруженных сил, жандармерии, полиции и разведслужб Турции. С 2014 активно используется в операциях, как в Турции, так и за пределами страны.

До сегодняшнего дня произведено 257 ударных БПЛА Bayraktar TB2, которые находятся на вооружении целого ряда стран, в том числе Украины, Катара и Азербайджана.

В 2022 году Bayraktar TB2 поступит на вооружение ВС Польши. Тем самым, Турция впервые поставит стране — участнице НАТО и Евросоюза высокотехнологичный беспилотник.

В 2020 году компания Baykar экспортировала ударные БПЛА на сумму 360 млн долларов, добившись больших успехов в оборонной сфере.

Основные части, дизайн и программное обеспечение ударного беспилотника разработаны инженерами Baykar. Ударный БПЛА на 93 процента состоит из отечественной продукции.

Производство Bayraktar TB2 налажено на предприятии «Оздемир Байрактар» в Стамбуле.