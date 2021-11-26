В Баку состоялось перезахоронение тел шехидов

Могилы двух шехидов Отечественной войны, похороненных на Баладжарском кладбище Баку и на Джейранбатанском кладбище Абшеронского района, перенесены в Аллею шехидов Ясамальского района.

Как сообщает АПА, обращения семей шехидов в связи с перезахоронением были подробно рассмотрены с их участием, принято оптимальное решение.

Шехид прапорщик Хисровзаде Илькин Азай оглу и Микаилов Джабраил Валех оглу перезахоронены на Ясамальском районном кладбище.

Отметим, что военнослужащий Государственной пограничной службы младший прапорщик Илькин Хосровзаде участвовал в боях за освобождение Физули, Джебраила и Зангилана во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года вооруженными силами Азербайджана с целью освобождения территорий, оккупированных Арменией, и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

25 октября того же года он стал шехидом в ходе боев в Зангилане.

Илькин Хосровзаде был посмертно награжден медалью «За Родину», орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени и медалью «За освобождение Зангилана».

Военнослужащий азербайджанской армии, участник Отечественной войны рядовой Микаилов Джабраил Валех оглу погиб 10 октября 2020 года в боях за Физулинский район.

Шехид был посмертно награжден медалями «За освобождение Физули», «За Родину» и «За боевые отличия».