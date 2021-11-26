Ахметов отрицает слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в подготовку государственного переворота. Соответствующее заявление бизнесмена распространила основанная Ахметовым компания System Capital Management.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — говорится в заявлении Ахметова, которое приводит компания System Capital Management, основателем которой он является.

Он отметил, что его позиция однозначна – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».

«Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — добавил он.