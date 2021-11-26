В «Аэрофлоте» готовятся к внедрению QR-кодов

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.

Отвечая на вопрос о реализации нового закона о QR-кодах на транспорте, Полубояринов сказал: «Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров».