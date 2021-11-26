Принятые в Сочи решения будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе, заявил Алиев

Решения, принятые на трехсторонней встрече в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. Баку видит конструктивный настрой с армянской стороны.

Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком [трехстороннем] формате мы именно достигаем своих целей», — сказал глава государства.