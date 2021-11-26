Алиев: Неразблокировка коммуникаций – один из главных нерешенных вопросов

«Встреча в этом формате была проведена в начале года, а сейчас проводится в конце года, так что можно подвести итоги».

Как сообщает АПА, об этом 26 ноября в ходе трехсторонней встречи в Сочи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил Президент Ильхам Алиев.

Он отметил, что ситуация в зоне дислокации российских миротворцев в целом стабильная: «Серьезных инцидентов, преднамеренных провокаций не было. Были спорадические инциденты, не являющиеся системным кризисом. Поэтому выражаем признательность российским миротворцам за хорошую службу. Они обеспечивают безопасность в регионе».

Глава государства отметил, что за прошедший год Азербайджан продемонстрировал максимально конструктивную позицию в ликвидации последствий войны и разблокировке коммуникаций: «Считаю, что неразблокировка коммуникаций – это один из главных нерешенных вопросов. Потому что почти все пункты трехстороннего заявления, подписанного в ноябре прошлого года, выполнены. Думаю, что эта тема, а также вопрос делимитации границ между Азербайджаном и Арменией будут обсуждены на трехсторонней встрече».