Азербайджан запретил ввоз птицы из четырех европейских стран

Агентство пищевой безопасности временно ограничило транзит через Азербайджан живой птицы из четырех стран — Нидерландов, Польши, Словакии и Венгрии, сообщает в пятницу Агентство.

В структуре отметили, что по информации Всемирной организации здоровья животных (OIE), в Утрехте (Нидерланды), Великопольской административной территории (Польша), Трнаве (Словакия) и административно-территориальных единицах Чонград и Бекеш (Венгрия) зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

В связи с этим введено временное ограничение на транзит через Азербайджан живой птицы и инкубационных яиц, птичьего мяса, готовой мясной продукции, всех видов птицеводческой продукции, кормовых добавок для птиц, импорт оборудования, использованного для разделки и переработки птиц. В Государственный таможенный комитет сделано обращение для принятия соответствующих мер по транспортным средствам, въезжающим или проезжающим транзитом через территорию Азербайджана.