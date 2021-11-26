Путин приветствовал предстоящую встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе



Президент России Владимир Путин приветствовал предстоящую встречу в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По мнению главы российского государства, важно вести диалог между сторонами.

«Согласен с обоими коллегами в том, что чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше, прямые двусторонние контакты вообще в приоритете», — сказал он на переговорах с Алиевым и Пашиняном в пятницу.

«Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше», — обратился российский лидер к Алиеву и Пашиняну.

Президент России рассказал, что недавно общался на этот счет с главой Евросовета Шарлем Мишелем. «Он вас ждет. Надеюсь, мы сделаем какой-то шаг вперед и можно будет сделать дальнейшие шаги уже и на других площадках», — заметил Путин. «Мы только приветствуем вовлечение партнеров в этот диалог, главное, чтобы он шел на пользу», — отметил глава российского государства.

Ранее сообщалось, что Мишель договорился встретиться с Алиевым и Пашиняном в Брюсселе 15 декабря во время саммита «Восточного партнерства». 24 ноября Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета, рассказал о предпринимаемых шагах по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.