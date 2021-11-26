СМИ: Меркель проводят с должности под песню в стиле панк-рок



Одной из композиций, которые будут звучать на церемонии, посвященной уходу Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, станет песня Du hast den Farbfilm vergessen немецкой певицы, музыканта и автора песен Нины Хаген, передает Spiegel.

Хаген является одной из наиболее известных исполнительниц из Германии в жанре панк-рок. Название ее композиции, которую Меркель выбрала для церемонии, переводится как «Ты забыл цветную пленку».

Еще одним произведением станет песня Fur mich soll’s rote Rosen regnen («Для меня должен идти дождь из красных роз») немецкой исполнительницы пятидесятых годов Хильдегард Кнеф.